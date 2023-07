1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall nach Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uli Deck

In Plochingen wurde am Donnerstag eine Seniorin verletzt, weil ihr in einer Unterführung zwei junge Radfahrer sehr schnell entgegen kamen und sehr dicht an ihr vorbei rasten. Ob es eine Berührung gab, ist noch nicht bekannt. Die 93-Jährige stürzte in der Folge.















In Plochingen haben zwei Fahrradfahrer eine 93-jährige Frau zu Fall gebracht, die sich beim Sturz verletzte. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagvormittag. Die Frau ging gegen 9 Uhr von einem Einkaufsmarkt in Richtung Marktstraße durch eine Unterführung. Es kamen ihr zwei junge Radfahrer entgegen. Einer der beiden fuhr so dicht an der Frau vorbei, dass sie stürzte. Die Radfahrer flüchteten. Die 93-Jährige hatte sich so schwer verletzt, dass sie von einem Arzt behandelt werden musste. Mehrere Passanten sollen den Vorfall beobachtet und der Frau erste Hilfe geleistet haben. Diese bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 entgegengenommen werden. Unklar sei noch, ob der Radfahrer die Frau berührte.