Unterernährte Tiere in Remseck

1 Den Schafen in Remseck ging es nicht so gut wie diesem Lämmchen hier. Foto: Archiv (dpa/Angelika Warmuth)

Bei einer Kontrolle eines Betriebs in Remseck ist das Veterinäramt auf unhaltbare Zustände gestoßen. Tiere waren hochgradig abgemagert – und nicht nur das.















Link kopiert

Das Veterinäramt hat bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Remseck rigoros durchgegriffen: Weil Schafe erheblich unterernährt waren, wurde verfügt, dass diese unverzüglich im Tierheim in Ludwigsburg unterzubringen sind.

Amt: Tier war chronisch fehlernährt

Die Mängel seien bei einer unangekündigten Kontrolle in dieser Woche bemerkt worden, teilt das Landratsamt mit. Eine Gruppe von sechs Schafen und drei Lämmern sei betroffen gewesen. Zudem habe die Untersuchung eines verendeten Schafs ergeben, „dass das Tier hochgradig abgemagert, stark verwurmt und chronisch fehlernährt gewesen war“.

An der restlichen Tierhaltung des Betriebs hatten die Mitarbeiter des Veterinäramts nichts zu beanstanden, abgesehen von einer Ziege, die an einer Bindehautentzündung laborierte. In dem Fall sei eine „sofortige tierärztliche Behandlung“ angeordnet worden. Welche weiteren Konsequenzen dem Halter nun drohen, werde noch geprüft, erklärt das Landratsamt.