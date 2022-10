Nur noch ein Hausarzt in der Gemeinde

1 Dieses Schild könnte demnächst auch an der vorletzten Arztpraxis in Unterensingen hängen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wenn der Arzt Harald Weidner zum Jahresende seine Praxis in Unterensingen schließt, gibt es in der 5000-Einwohner-Gemeinde nur noch einen einzigen Hausarzt. Dessen Praxis könne Weidners 1500 Patientinnen und Patienten nicht komplett übernehmen, zitiert die „Nürtinger Zeitung“ den Bürgermeister Sieghart Friz. Einen Nachfolger für Weidner werde es vorerst trotz aller Bemühungen nicht geben. Notfalls möchte Friz mit finanziellen Anreizen einen neuen Arzt in den Ort locken.

Der Mangel an medizinischen Fachangestellten und der Mehraufwand für die politisch gewollte Einführung der Telematik-Infrastruktur – eine Datenautobahn für das Gesundheitswesen – seien die Gründe, warum er nach 25 Jahren in Unterensingen aufhöre, sagte der Arzt der „Nürtinger Zeitung“. Sprechstunden bietet er bereits jetzt keine mehr an, die Patienten können nur noch Rezepte und ihre Unterlagen abholen.