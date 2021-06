Arbeitsunfall in Stuttgart Mann kommt in Baustelle des Leuzetunnels ums Leben

In der Baustelle des Leuzetunnels hat der Nesenbach am Freitag während eines Gewitterregens ein Gerüst zum Einsturz gebracht. Ein Arbeiter kam bei dem Unfall ums Leben, ein anderer wurde in den Neckar gespült und gerettet.