Untere Königstraße: Entree zur City – so sieht Stuttgarts schlimmste Ecke derzeit aus

Entree zur City – so sieht Stuttgarts schlimmste Ecke derzeit aus

18 Derzeit ist die untere Königstraße am Stuttgarter Hauptbahnhof eine eher unrühmliche Visitenkarte der Stadt. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern. Foto: Daniel Gräfe

Die untere Königstraße soll im Schlossgartenquartier die Visitenkarte der Stadt werden. Derzeit ist sie die Schmuddelecke der Stadt. Ein letzter Blick, bevor sie abgesperrt wird.











Der Weg vom Hauptbahnhof in die Königstraße führt direkt in die derzeit wohl unwirtlichste Ecke Stuttgarts: leere Schaufenster, vergammelte Blumeninseln und zwei schmale Durchgänge zum Schlossgarten hin, die nach Urin riechen. Eine Ecke, die man bei Dunkelheit meidet und die dennoch in ihrer Hässlichkeit sichtbar bleibt.