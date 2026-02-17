Untere Königstraße: Entree zur City – so sieht Stuttgarts schlimmste Ecke derzeit aus
18
Derzeit ist die untere Königstraße am Stuttgarter Hauptbahnhof eine eher unrühmliche Visitenkarte der Stadt. Das soll sich in den kommenden Jahren ändern. Foto: Daniel Gräfe

Die untere Königstraße soll im Schlossgartenquartier die Visitenkarte der Stadt werden. Derzeit ist sie die Schmuddelecke der Stadt. Ein letzter Blick, bevor sie abgesperrt wird.

Der Weg vom Hauptbahnhof in die Königstraße führt direkt in die derzeit wohl unwirtlichste Ecke Stuttgarts: leere Schaufenster, vergammelte Blumeninseln und zwei schmale Durchgänge zum Schlossgarten hin, die nach Urin riechen. Eine Ecke, die man bei Dunkelheit meidet und die dennoch in ihrer Hässlichkeit sichtbar bleibt.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.