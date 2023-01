In der Handball-Kreisliga A geht der Dreikampf um den Meistertitel weiter.















Am vergangenen Wochenende sorgten die Handballteams der Region für recht unterschiedliche Ergebnisse und unterschiedliche Gefühlswelten: in der Bezirksliga siegte der TSV Wolfschlugen II nach seiner Heimniederlage gegen Grabenstetten zum Rückrundenauftakt beim Tabellenzweiten HSG Ermstal, und in der Bezirksklasse gewann ebenso überraschend der Letzte TV Plochingen II gegen das Spitzenteam TSV Neuhausen II. Negative Erlebnisse hatten eben diese Neuhausener, und Reichenbachs Landesligafrauen verloren unerwartet deutlich beim Vorletzten SV Fellbach. In der Kreisliga A zieht das Spitzentrio unbeirrt seine Kreise – der TSV Köngen II und der TSV Deizisau II siegten auswärts souverän.