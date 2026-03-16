Untere Handballklassen: Zweite Schlappe, Marco Schwab macht sich keine Sorgen

Der TSV Neuhausen II verliert bei Kuchen/Gingen/Süßen Handball, Reichenbacher Frauen gewinnen.











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Der TSV Neuhausen II bei den Männern und der TV Reichenbach bei den Frauen stehen in der Handball-Landesliga ganz oben und sind auf Verbandsligakurs. Die aktuelle Stimmungslage bei den beiden Teams ist aber unterschiedlich – wie schon vor einer Woche, aber genau umgekehrt.

Männer – Landesliga

Na so was: Da verlieren die Handballer des TSV Neuhausen II eineinhalb Jahre lang keine einzige Partie – und dann lautet die jüngste Drei-Spiele-Bilanz: Ein Sieg, zwei Niederlagen. Dem 27:34 beim TSV Köngen folgte ein 32:25 gegen den TV Neuhausen/Erms II und dem folgte nun ein 26:29 bei Kuchen/Gingen/Süßen Handball. Das ist immerhin der Viertletzte. „Wir sind gerade in der Analyse, warum uns die Leichtigkeit der Hinrunde abhanden gekommen ist“, sagt Trainer Marco Schwab. Und zum Spiel: „Wir waren einfach nicht auf der Höhe, haben zu vielen technische Fehler gemacht, das Hauptproblem aber lag in der Abwehr, wo wir in jeder Aktion einen Schritt zu spät waren.“

Die Neuhausener lagen in Kuchen zunächst mit 5:3 vorn, dann aber kippte das Spiel – und es kippte nicht mehr zurück. Nach 50 Minuten glichen die Neuhausener zwar noch einmal zum 23:23 aus, doch zu mehr reichte es nicht. Der Vorsprung auf den Zweiten TSV Zizishausen schmolz auf zwei Plus- beziehungsweise vier Minuspunkte. Schwab aber macht sich „überhaupt keine Sorgen“ und geht davon aus, dass die Mannschaft die Kurve bekommt.

Bei den Köngenern lief es genau anders herum: Nach dem Coup gegen Neuhausen kassierten sie eine Niederlage, gewannen nun aber wieder, und zwar mit 33:30 gegen den TSV Weilheim.

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Frauen – Landesliga

„Das war sehr erleichternd, wir sind zurück in der Erfolgsspur“, jubiliert Spielerin Annika Fahrion vom TV Reichenbach nach dem 30:27-Sieg beim VfL Pfullingen II. Zuvor hatten die Reichenbacherinnen aus zwei Spielen nur einen Punkt geholt. Der Erfolg in Pfullingen war jedoch „ein ganz schöner Kampf“ – weil die VfL-Frauen eben diesen annahmen und weil die Reichenbacherinnen nach wie vor einige Ausfälle – darunter Fahrion – zu verkraften hatten. Zur Pause führten die Reichenbacherinnen mit 14:12 und auch die zweite Hälfte war ausgeglichen. „Am Ende haben wir einen kühlen Kopf Kopf bewahrt“, erklärt Fahrion. Der Vorsprung auf den spielfreien Zweiten TSV Weilheim wuchs damit wieder auf vier Punkte an.

Der HC Wernau hat ebenfalls ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der Drittletzte bezwang die drei Plätze besser dastehenden HSG Böblingen/Sindelfingen II deutlich mit 28:21. Den Grundstein legten die HCW-Frauen durch einen Fünf-Tore-Lauf bereits vor der Pause vom 9:9 zum 14:9.

Männer – Bezirksoberliga

Während der TV Plochingen II bei der HSG Leinfelden-Echterdingen antrat und beim Schlusslicht mit 32:36 verlor, trafen sich die anderen vier hiesigen Bezirksoberligisten zu Derbys. Dabei setzten sich die jeweiligen Favoriten durch: Die SG Hegensberg/Lieberbronn II gewann mit 28:25 bei der HSG Ostfildern II, der TSV Wolfschlugen II siegte knapp mit 27:26 beim TSV Denkendorf II durch. Den Denkendorfern reichten dabei auch die 13 Tore, davon drei Siebenmeter, von Lukas Taxis nicht. Sie lagen nie vorne, schafften in der Schlussphase aber einige Male den Ausgleich, zuletzt zum 24:24 in der 52. Minute. Die Partie in der Körschtalhalle war lange ausgeglichen, erst ganz am Ende setzte sich die SG Heli II auf drei Tore ab.

Bezirksliga

Tabellenführer TSV Deizisau II und der Zweite HC Wernau waren spielfrei, das Team Esslingen II kassierte derweil eine Woche nach dem überraschenden 28:26-Sieg gegen den TV Neuhausen/Erms im Kellerduell Vorletzter gegen Letzter bei der HSG Owen/Lenningen II eine heftige 19:34-Niederlage.