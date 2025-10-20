Untere Handballklassen: TSV Köngen zwischen IHF und DHB

Der Handball-Landesligist wartet auf Leon Agner und verliert bei der HSG Owen/Lenningen.











Die Stimmung bei den Handball-Landesligisten der Region könnte unterschiedlicher kaum sein. Während die Frauen des TV Reichenbach und des TSV Neuhausen am Wochenende spielfrei faulenzten oder sich ein Spiel von der Tribüne aus ansehen konnten, feierten die Handballerinnen des HC Wernau einen knappen Sieg, die Männer des TSV Neuhausen freuten sich über die Tabellenführung und die des TSV Köngen beklagten personelle Probleme sowie die dritte Niederlage im vierten Spiel.