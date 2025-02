Untere Handballklassen: Ohne Frank Rilling in die Bezirksoberliga

2 Frank Rilling steht nur noch bis zum Ende der Saison an de Esslinger Seitenlinie. Foto: Herbert Rudel

Der Trainer hört am Ende der Saison bei den Handballerinnen des Team Esslingen auf. Männer des TV Altbach halten im Derby gegen den HC Wernau lange mit.











Link kopiert

Vier Jahre lang wird Frank Rilling, unterstützt von seiner Frau Tina, die Handballerinnen des Team Esslingen am Ende der Saison trainiert haben. Vor der Fusion der beiden Spielgemeinschaften war er schon für die SG Esslingen tätig. Dann ist Schluss und die Esslingerinnen werden mit einem neuen Coach in die kommende Runde gehen – sehr wahrscheinlich in der Bezirksoberliga. Derweil haben in der Bezirksliga die Männer des HC Wernau das Derby beim TV Altbach gewonnen – von „standesgemäß“ kann man angesichts des 27:24 und der großen Entfernung der beiden Mannschaften in der Tabelle allerdings nicht sprechen.