1 Flavio Ring (links) und Heli-Coach Peter Schmauk sehen es kommen: Neuhausens Benjamin Schwab trifft schon wieder. Foto: /Herbert Rudel

Die Neuhausener Landesliga-Handballerinnen und die Männer in der Bezirksoberliga siegen souverän. Köngener Männer und Team-Frauen verlieren mit einem Tor.











In der Hinrunde war es noch das Spitzenspiel der beiden dominierenden Mannschaften. Diesmal hatte es schon vorentscheidenden Charakter: Durch die knappe 29:30-(16:19)-Niederlage müssen sich die Landesliga-Handballer des TSV Köngen wohl an den Gedanken gewöhnen, dem TSV Bartenbach am Ende der Saison zur Meisterschaft zu gratulieren.