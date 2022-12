Das Derby der Handball-Bezirksklasse gegen Ostfildern II endet 34:33. Das Team Esslingen II bleibt knapp vorne.















Es waren nicht mehr viele Spiele, die das Handball-Jahr 2020 beendeten – aber die boten teilweise große Spannung. So wurde es bei den Landesliga-Frauen des TV Reichenbach zum zweiten Mal in Folge richtig eng – „aber diesmal mit dem besseren Ende für mein Team“, wie sich TVR-Trainer Uwe Pätzold nach dem 24:24-Sieg in der Winterbacher Salierhalle freute. Ganz knappe, aber auch sehr klare Resultate gab es zum Abschluss der Hinrunde auch bei den Männerteams. Besonders eng war es beim Spitzenspiel in der Bezirksklasse in der Egelsee-halle, wo der gastgebende TSV Neuhausen II das Derby gegen die HSG Ostfildern II mit 34:33 gewann, und beim 28:27-Sieg des TSV Deizisau II in Nürtingen, mit dem die Deizisauer ihre Tabellenführung in der Kreisliga A verteidigten.