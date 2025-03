Untere Handballklassen: Das Feierverbot beim TSV Neuhausen II könnte kippen

1 Der Aufstieg der zweiten Mannschaft des TSV Neuhausen ist bereits sicher. Gewinnt das Team von Trainer Marco Schwab jetzt noch die Meisterschaft? Foto: /Herbert Rudel

Mit dem 31:27-Sieg über den Verfolger HSG Owen/Lenningen sind die Handballer des TSV Neuhausen II der Meisterschaft ganz nah.











Während die Madcats vom TSV Neuhausen das erste Spiel nach dem Erreichen der vorzeitigen Meisterschaft bestritten, verbuchten die Handballerinnen des TV Reichenbach die nächste Niederlage. Auch die Frauen des Team Esslingen verloren auf ihrer Abschiedstour in der Landesliga erneut. Derweil sorgt der Tabellenerste in der Landesliga der Männer für ein Novum: In der Bezirksoberliga kramen die Männer II des TSV Neuhausen nach einem 31:27 Sieg über die HSG Owen/Lenningen schon mal die Korkenzieher raus.