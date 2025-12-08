Untere Handballklassen: Coup des TSV Denkendorf II
Lukas Taxis trifft fünf Mal von der Siebenmeterlinie und insgesamt 16 Mal. Foto: Herbert Rudel

Die Denkendorfer schlagen in der Handball-Bezirksoberliga den Zweiten tus Stuttgart. Frauen-Landesligist TV Reichenbach ist nicht aufzuhalten.

Die allwöchentliche Erfolgsmeldung von den Landesliga-Handballern des TSV Neuhausen II bleibt diesmal aus, denn der Tabellenführer hatte spielfrei. Der andere Spitzenreiter der Region, die Frauen des TV Reichenbach, waren im Einsatz und holten im achten Saisonspiel den achten Sieg. Die Männer des TSV Köngen spielten nach zuvor drei Siegen unentschieden, aber immerhin gegen den Tabellendritten. In den Ligen drunter gab es eine Spielabsage sowie eine kleinere und eine größere Überraschung.

