Das 19:20 in Neuffen fällt im Kampf gegen den Abstieg nicht mehr ins Gewicht. Auch die beiden Landesliga-Frauen-Teams verlieren.















In der Handball-Bezirksliga sind am Wochenende zwei Entscheidungen gefallen: Bernhausen machte gegen Leinfelden-Echterdingen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga perfekt. Währenddessen muss der TSV Neckartenzlingen nach seiner Niederlage in Grabenstetten den Gang in die Bezirksklasse antreten. Die Altbacher verloren in Neuffen zwar ebenfalls, durften aber trotzdem den Klassenverbleib feiern. Die Landesliga-Handballerinen des TSV Wolfschlugen II unterlagen bei der HSG CaMüMax ebenso erwartungsgemäß wie die SG Hegensberg/Liebersbronn zuhause gegen Tabellenführer Weinstadt. Am Donnerstag (20.30 Uhr) treffen die SG und die TSV-Zweite direkt aufeinander.