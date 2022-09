1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Der Handball-Bezirksligist gewinnt mit 32:29. Aufsteiger TV Reichenbach startet erfolgreich in die Saison der Frauen-Landesliga.















Aufsteiger SG Hegensberg/Liebersbronn II kassierte in der Handball-Bezirksliga die zweite deutliche Niederlage, während der TV Altbach mit einem nicht unbedingt erwarteten Sieg gegen den TSV Weilheim in die Saison startete. Mit einem doppelten Punktgewinn eröffneten auch das Team Esslingen II und HSG Ostfildern II ihr Spieljahr in der Bezirksklasse sowie der TSV Deizisau II in der Kreisklasse A. Freude herrschte auch bei den Frauen des TV Reichenbach II. Sie feierten in der Landesliga ein gelungenes Debüt.