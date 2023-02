1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Landesliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn verlieren deutlich. Bezirksligist TSV Wolfschlugen II ist auswärts stark.















Im Ergebnis recht deutliche Niederlagen kassierten die Landesliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn sowie des TV Reichenbach II – allerdings gegen favorisierte Gegnerinnen. Die Männer des TSV Wolfschlugen II demonstrierten in der Bezirksliga erneut ihre Auswärtsstärke. Die Handballer vom Berg beweisen mit einem klaren Heimsieg gegen die HSG Leinelden-Echterdingen, dass sie nun endgültig in der Liga angekommen sind und dass der Klassenverbleib realistisch ist. In der Bezirksklasse gewann die HSG Ostfildern II nicht nur das Spitzenspiel beim Team Esslingen II mit 28:24, sondern nach der 21:22-Hinspielniederlage auch den direkten Vergleich, der in der Endabrechnung noch eine entscheidende Rolle spielen könnte.