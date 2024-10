Untere Handball-Ligen: Wenn „so ungefähr gar nichts“ funktioniert

1 Die Handballerinnen des TSV Neuhausen bleiben in des Landesliga weiter erfolgreich. Foto: oh

Die Landesliga-Handballerinnen des TV Reichenbach verlieren das Derby gegen den TSV Neuhausen mit 19:33.











Es gibt so Tage: Bei einem Team läuft so gut wie nichts und beim anderen fast alles. So kam es, dass in der Handball-Landesliga der Frauen Aufsteiger TSV Neuhausen beim Absteiger TV Reichenbach satt mit 33:19 gewann. Die Neuhausenerinnen stehen schon wieder ganz oben, während die Frauen vom Team Esslingen nach drei Startniederlagen das Geschehen von ganz unten beobachten. Die Landesliga-Männer des TSV Köngen mussten spielfrei registrieren, dass der härteste Aufstiegskonkurrent TSV Bartenbach seine Hausaufgaben beim 32:28 gegen die HSG Ermstal gelöst und mit nun ebenfalls 7:1 Punkten – der eine Minuspunkt beider Teams resultiert aus dem Spitzenspiel – aufgeschlossen hat.