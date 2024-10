Untere Handball-Ligen: Unentschieden im Landesliga-Spitzenspiel

1 Bartenbachs Manuel Haas (rechts) hindert Köngens Pascal Maier am Wurf. Foto: /Björn Wisst

Die Handballer des TV Altbach und des TSV Bartenabch trennen sich 28:28. In der Bezirksliga holt der TV Altbach den ersten Saisonsieg.











Fragte man vor der Saison nach den Favoriten in der Handball-Landesliga der Männer, dann antworteten viele: TSV Bartenbach und TSV Köngen. Früh in der Saison trafen die beiden Teams aufeinander. Ergebnis: 28:28 – und die beiden Favoriten stehen brav mit jeweils 3:1 Punkten an der Tabellenspitze. In der Landesliga der Frauen und der Bezirksoberliga der Männer läuft es derweil bei den Teams des TSV Neuhausen gut.