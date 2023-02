1 In der Bezirksliga geht das Auf und Ab weiter. Foto: dpa/Ronald Wittek

Das Handball-Bezirksklasse-Team gewinnt das Verfolgerduell gegen das Team Esslingen II. In der Bezirksliga verliert der TV Altbach erneut.















Link kopiert

In der Handball-Bezirksliga geht das Auf und Ab beim TSV Wolfschlugen II weiter: Auswärts hui, zuhause pfui – das 25:28 gegen Uhingen-Holzhausen war die dritte Heimniederlage in 2023. Ganz ohne Punkte in diesem Jahr bleiben Altbachs Handballer, auch wenn deren Trainer Steffen Braun aufgrund der Personalsituation nach der Niederlage gegen Ermstal meinte: „Wir haben uns teuer verkauft.“ In der Bezirksklasse feierte der TV Plochingen II einen Kantersieg gegen den Tabellennachbarn SKV Unterensingen II und überholte diesen damit. Im Duell um Platz zwei schaffte dies auch der TSV Neuhausen II gegen das Team Esslingen II und löste den Klub mit dem klaren 32:24-Sieg als Verfolger Nummer eins der spielfreien HSG Ostfildern II ab.