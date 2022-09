1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Die Aufsteiger TSV Denkendorf II und TSV Köngen II feierten in der Handball-Bezirksklasse beziehungsweise in der Kreisliga A einen guten Saisonstart. Der dritte Aufsteiger aus dem Esslinger Raum, die SG Hegenberg/Liebersbronn II, musste hingegen in der Bezirksliga mit einer deftigen 19:29-Niederlage gegen Mitaufsteiger Uhingen-Holzhausen Lehrgeld bezahlen.