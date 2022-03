1 DIe Handballer im Kreis sorgten für Spannung. Foto: dpa

In der Handball-Bezirksliga, der Bezirksklasse und er Kreisliga A bleibt es an der Spitze spannend.















Link kopiert

In der Handball-Bezirksliga läuft alles auf ein Duell um den Titel zwischen dem EK Bernhausen und der HSG Ermstal hinaus. In der Bezirksklasse gibt es hinter Tabellenführer TSV Zizishausen II einen Dreikampf um den zweiten Platz zwischen dem HT Uhingen-Holzhausen, der SG Hegensberg/Liebersbronn II und der HSG Ostfildern II. Nach Ostfilderns Sieg im Derby gegen Hegensberg/Liebersbronn werden die drei Teams nur von einem Minuspunkt getrennt. Einen Dreikampf gibt es auch in der Kreisliga A, und da geht es um den Titel. Die drei Spitzenteams, angeführt vom TSV Denkendorf II, gaben sich zuletzt keine Blöße.