1 Der TSV Berkheim (in blau) und der ASV Aichwald lieferten sich in der Kreisliga A, Staffel 1 eine nervenaufreibende Partie. Foto: /Herbert Rudel

In den unteren Fußball-Klassen kam es am Wochenende zu hitzigen, nervenaufreibenden Partien. So nutzte der TSV Berkheim beim ASV Aichwald in der Kreisliga A seine frühe Führung nicht aus. Außerdem traf der TSV RSK Esslingen im Derby doppelt auf Oberesslingen/Zell.















Link kopiert

Kreis Esslingen - In den unteren Fußball-Ligen gab es am Wochenende viel Bewegung. So stellte sich der TSV RSK Esslingen in den Kreisligen A und B dem VfB Oberesslingen/Zell im Derby. Auch Verzweiflung war zu spüren. So zum Beispiel beim TV Nellingen II, der laut Pressewart Peter Hirma „dringend ein Erfolgserlebnis braucht“, und beim TSVW Esslingen. Denn die Wäldenbronner schaffen es in der Kreisliga B einfach nicht aus dem Tabellenkeller heraus.