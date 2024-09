Untere Fußballklassen: TSV RSK Esslingen grüßt von ganz oben

Neuer Spitzenreiter in der Kreisliga A. Köngen ist weiter ungeschlagen. Berkheim verliert wieder knapp.











In einem umkämpften Spiel holte sich der TSV Köngen ein 1:1-Unentschieden beim SV Ebersbach, bleibt ungeschlagen und Tabellenführer in der Fußball-Bezirksliga. Nach zuletzt zwei knappen 1:2-Niederlagen verlor der Aufsteiger TSV Berkheim wieder mit einem Tor Unterschied – diesmal 3:4 beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Heiningen. Der TSV Deizisau gab eine 2:0-Führung aus der Hand. Das Spitzenspiel der Kreisliga A gewann der TV Unterboihingen klar mit 4:1 beim TSV Wernau. Neuer Spitzenreiter in dieser Liga ist der TSV RSK Esslingen durch seinen 2:1-Sieg beim ASV Aichwald. In der Kreisliga B 1 drehte der SC Altbach ein 0:1 zur Pause in einen 4:1-Sieg und ist nun Zweiter hinter dem GFV Odyssia Esslingen (siehe Extra-Bericht). Der FV Plochingen II setzte sich mit einem 7:1-Sieg beim TFV Köngen in der Tabelle der Kreisliga B 2 etwas ab von den Konkurrenten.