Untere Fußballklassen: Köngen nutzt den Ausrutscher von Eislingen

Köngen gewinnt in Jesingen. Deizisau und Plochingen holen jeweils einen wichtigen Punkt gegen den Abstieg.











Zweimal Wembley am Sonntag: Im Wembley-Stadion in London das Ligapokalendspiel und der TSV Köngen schießt sich an die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga auf dem Wembley-Kunstrasenplatz in Jesingen. Der TSV Deizisau spielte in einem tollen Bezirksligaspiel 3:3 unentschieden bei der TSG Salach – alle drei Tore erzielte Dimitrije Pantic. Ebenso einen Punkt ergatterte der genauso abstiegsbedrohte FV Plochingen mit dem 1:1 beim Tabellenfünften 1. FC Frickenhausen. Der TSV Berkheim verlor mal wieder nach Führung.