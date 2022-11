1 Intensiver Zweikampf zwischen Sirnaus Laurin Gschwendtner (links) und Wendlingens Manuel Schubert Foto: /Robin Rudel

Die Abendspiele in den unteren Fußball-Ligen des Bezirks Neckar/Fils bringen besondere Ergebnisse zutage. So siegt der TSV Ötlingen mit 16:1 gegen den SV Wendlingen II.















Link kopiert

Was war denn da los? Diese Frage wird sicherlich vielen Beobachtern der Fußball-Kreisliga B durch den Kopf gegangen sein, als sie das Ergebnis der Partie TSV Ötlingen gegen TSV Wendlingen II gesehen haben. Mit 16:1 veranstalteten die Ötlinger ein wahres Schützenfest. Hoch siegte auch der FV Plochingen II gegen den TSV Oberboihingen II (12:2). Deutlich ausgeglichener ging es in der Bezirksliga zu. Beim FV Vorwärts Faurndau führte der FV Neuhausen bereits nach 25 Minuten mit 3:0 - eine gute Ausgangslage für einen Sieg. Dann starteten die Faurndauer eine beeindruckende Aufholjagd und drehten kurz vor Schluss die Partie zum 4:3. Weil in Neckartailfingen nur eine Flutlichtanlage zur Verfügung steht und der Platz deshalb nicht bespielbar war, musste das Spiel zwischen dem TSV und dem VfL Kirchheim abgesagt werden.