Unterbringung für Geflüchtete in Plochingen: Versöhnliche Lösung im Konflikt um Containerunterkunft

1 Auf der geschotterten Fläche an der Bahn werden im Januar Container aufgestellt. Foto: / Ait Atmane

In Plochingen wurde ein Bürgerbegehren abgewendet: Der Streit um einen Standort südlich des Bildungszentrums Garp ist beigelegt – die Stadt hat sich für ein anderes Grundstück entschieden.











Mehr als 1400 Stimmen hatte eine Bürgerinitiative am 19. Oktober an Bürgermeister Frank Buß übergeben, um zu unterstreichen, dass sie die Aufstellung von Containern für Geflüchtete südlich des Bildungszentrums Garp in Plochingen ablehnt. Das waren, trotz einiger ungültiger Stimmen, genug, um einen Bürgerentscheid in Gang zu setzen. Dazu kommt es aber nicht: Die Stadt hat das Anliegen der Initiative aufgegriffen, und diese zieht ihr Bürgerbegehren zurück.