Patrizia hält Easy und Ringo für Besitzer der Heiratsurkunde und entführt Easy – dabei liegt das Dokument ganz woanders.











Während Jori (Guido Broscheit) und Patrizia (Miriam Lahnstein) sicher sind, dass Ringo (Timothy Boldt) und Easy (Lars Steinhöfel) die Heiratsurkunde haben, sieht Patrizia nur noch einen Ausweg.

Easy landet unwissend in Patrizias Gewalt

Was für Easy wie eine romantische Überraschung von Ringo zum Hochzeitstag wirkt, entpuppt sich als Falle: Er befindet sich längst in den Händen von Patrizia. Die sucht Ringo zu Hause auf und setzt ihn massiv unter Druck – wenn er Easy unversehrt wiedersehen will, soll er ihr die Heiratsurkunde aushändigen.

Dass die Heiratsurkunde nicht bei Ringo und Easy, sondern bei ihrer Tochter Stella (Bettine Langehein) liegt, ist Patrizia nicht bewusst. Jetzt steht im Raum: Wird Easy unversehrt aus dieser gefährlichen Situation herauskommen?

"Unter uns" auf RTL und RTL+ schauen

Die Folge ist auf RTL+ bereits abrufbar, RTL-Zuschauer müssen sich aber noch einige Tage gedulden. Wie es weitergeht, seht ihr montags bis freitags um 17:30 Uhr bei RTL. Auf RTL+ könnt ihr die Folgen schon sieben Tage vorher streamen.