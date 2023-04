8 Nicole Fritz ist Direktorin der Kunsthalle Tübingen und führt am 16. 4. durch die Schau „Sisters & Brothers“ Foto: BFG MG/BFG Media Group

Neue Gesichter? Die Akademie Solitude sucht noch, die Kunstakademie Stuttgart hat sie schon. Was sonst noch wichtig ist? Wir verraten es .















Link kopiert

Nach dem überraschenden Abgang von Elke aus dem Moore im Dezember 2022 ist die Leitung der Künstlerfördereinrichtung Akademie Schloss Solitude noch immer vakant. „Die Akademiedirektorin/ Der Akademiedirektor bringt Freude an der Förderung herausragender internationaler Künstlerinnen und Künstler mit“, heißt es in der Ausschreibung für die „zum nächstmöglichen Termin zu besetzende Stelle“ – „verbunden mit einem ausgeprägten Interesse am interdisziplinären Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft sowie mit dem Anspruch, bestmögliche Bedingungen für die Arbeit der Stipendiatinnen und Stipendiaten zu schaffen“. Bewerben kann man sich bis zum 15. Mai – über die Unternehmensberatung Odgers Berndtson in Frankfurt.

Da Shi bei Mario Strzelski

Vorbote für den Art Alarm: Am 22. und 23. April laden 19 Stuttgarter Galerien zum Frühjahrsrundgang. Bereits von diesem Samstag an zeigt Mario Strzelski in seiner Galerie (Rotebühlplatz 30, Mi bis Fr 11 bis 18 Uhr) in einer am 14. April eröffneten Ausstellung neue Arbeiten von Tomomi Morishima, Lennart Rieder und Da Shi. Zu erleben ist, wie sich Da Shi, Meisterschüler an der Stuttgarter Akademie, gegen die schon etablierteren Malerkollegen behauptet. Mehr zum Rundgang unter: www.art-alarm.de.

Geschwister-Finale in Tübingen

An diesem Sonntag, 16. April, geht in der Kunsthalle Tübingen die viel gelobte Ausstellung „Sisters & Brothers. 500 Jahre Geschwister in der Kunst“ zu Ende. Wer alle ganz genau wissen möchte – an diesem Samstag um 17 Uhr führt Kunsthallendirektorin Nicole Fritz selbst durch die von ihr erarbeitete Ausstellung. Geöffnet ist an diesem Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Neue Gesichter in der Akademie

Vier auf einen Streich: Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart hat zum Sommersemester 2023 vier Professuren neu und durchaus mutig besetzt. Ole W. Fischer, ausgewiesen für seine kritischen Reflektionen, wird Professor für Architektur- und Designgeschichte/Architekturtheorie, die Schwedin Sofia Hultén und der Documenta- und Biennale-geadelte US-Amerikaner Sam Durant übernehmen jeweils eine Professur für Bildhauerei. Spannend: die konzeptuell agierende Stuttgarter Zeichnerin Katrin Ströbel, Hans Molfenter-Preisträgerin 2019, wird neue Professorin für Freie Grafik.