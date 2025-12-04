Nach dem Börsen-Schock: Wie geht es bei Hugo Boss weiter?

Die Botschaft von Hugo Boss kam nicht gut an: Kaum hatte der Metzinger Modekonzern am Dienstag und Mittwoch seine Neuausrichtung samt einjähriger Durststrecke erläutert, straften ihn die Aktionäre ab. Die Aktie brach um rund zehn Prozent ein und rappelt sich seitdem nicht mehr auf. Der Börsenliebling ist offenbar zum Problemfall geworden.