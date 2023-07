1 Ein buntes Programm wie im vergangenen Jahr gibt es wieder beim Tag der offenen Tür der Uni Hohenheim. Foto: Lichtgut/Horst Rudel

Am 8. Juli gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie auf dem Campus der Uni Hohenheim. Schon am 7. Juli geht es los mit Ehrungen und Preisen für die Akademiker.















Ob Börsenspiel, Lebensmittel aus dem 3-D-Drucker oder Aromen schnuppern, Gras-Bioraffinerie, Marshmallow Challenge oder medizinisches Cannabis – am Tag der offenen Tür am kommenden Samstag, 8. Juli, können Besucher einen Blick hinter die Kulissen der Universität Hohenheim werfen. Mit fast 120 Programmpunkten bietet der Tag der offenen Tür Einblicke in die Welt der Forschung.

Die Hohenheimer Gärten öffnen das Sammlungsgewächshaus, es gibt Führungen durch den Arzneipflanzengarten. Wie man Wurst ohne Fleisch herstellen kann, zeigt das Technikum der Lebensmittelwissenschaften, und in der Forschungs- und Lehrbrennerei dreht sich alles um die Alkoholproduktion. Wer lieber den Kühen im Stall einen Besuch abstatten möchte, ist auf der Versuchsstation willkommen. Dafür, dass man alle Stationen auf dem Campus bequem erreicht, sorgt ein Shuttlebus.

Preise und Stipendien werden verliehen

Bereits am Freitag, 7. Juli, findet der traditionelle Dies academicus statt, an dem Mitglieder, Alumni und Freunde der Universität zusammenkommen. Nach dem akademischen Festakt folgt die Verleihung von Preisen und Stipendien. Den Mittelpunkt des Dies academicus bilden die Studierenden-Stände im Innenhof des Schlosses, an denen man internationale Leckerbissen kosten kann. Außerdem gibt es hier Antworten auf alle Fragen rund um die Studienwahl. Viele Programmpunkte und Vorträge bieten Einblicke in Studieninhalte und vermitteln Einblicke in die Arbeit der Fakultäten für Naturwissenschaften, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Agrarwissenschaften. Den Forschungsgeist der Jüngsten wecken Mitmachangebote für Kinder: Sie können selbst eingetopfte Sonnenblumen mitnehmen, einen Bienenschwarm auf der Suche nach seiner Königin begleiten, mit Königin Olga plaudern oder mit einem Clown lachen.