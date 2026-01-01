2 Vor zwei Jahren holte Zverev (M) unter anderem mit Angelique Kerber (l) den Titel. (Archivbild) Foto: Bianca De Marchi/AAP/dpa

Sydney - Alexander Zverev präsentierte sich für seinen Auftakt in die Tennis-Saison 2026 voller Zuversicht. Lächelnd schob der Olympiasieger seinen Gepäckwagen durch den Flughafen von Sydney. Nach einem größtenteils enttäuschenden Jahr mit reichlich sportlichen und gesundheitlichen Rückschlägen kann der 28-Jährige den Neustart kaum erwarten.

Es fühle sich an wie "eine neue Hoffnung und frische Luft", beschrieb der Weltranglistendritte seine Gefühlslage direkt nach der Ankunft in Australien: "Ich freue mich darauf, hier in Sydney zu starten."

Wie in den vergangenen Jahren beginnt Zverev seine Saison beim United Cup vom 2. bis 11. Januar. Bei der vierten Auflage des Mixed-Teamwettbewerbs will er Deutschland den zweiten Sieg bescheren - und sich selbst den Weg zurück zu alter Stärke ebnen.

Akkus aufladen auf den Malediven

In den vergangenen Wochen hatte Zverev seinem geschundenen Körper und auch seinem Kopf eine dringend benötigte Pause gegeben. Der Hamburger postete bei Instagram einen Video-Zusammenschnitt vom Urlaubsspaß auf den Malediven: ein Schnorchelausflug mit Freundin Sophia Thomalla und Kumpel Marcelo Melo, eine Wasserrutsch-Partie mit einem Plastik-Krokodil, Strandtage unter Palmen.

Doch auch zum Tennisschläger griff die deutsche Nummer 1 im Urlaubsparadies - denn die Ziele für 2026 bleiben hoch. Zverev nimmt erneut Anlauf für seinen ersehnten ersten Grand-Slam-Titel. Als Vorjahresfinalist macht er sich schon bei den Australian Open vom 12. Januar bis 1. Februar in Melbourne Hoffnungen. Doch dafür muss er den zuletzt riesigen Rückstand auf die beiden Topstars Carlos Alcaraz und Jannik Sinner verkleinern. Der spanische Weltranglistenerste und sein Dauerrivale aus Italien sind beim United Cup nicht am Start.

Das ist Zverevs Hauptziel für 2026

Um den beiden Ausnahmekönnern wieder gefährlich zu werden, muss Zverev zwingend in körperlicher Top-Form sein. Gesund und fit zu bleiben habe deswegen "Priorität Nummer eins" für die nächste Saison, hatte er schon nach dem Vorrunden-Aus bei den ATP Finals im November in Turin gesagt. Vor allem langwierige Rückenschmerzen machten ihm sehr zu schaffen.

Auch spielerisch wird sich Zverev weiter entwickeln müssen. Auf einen neuen Trainer in seinem Team setzt der Olympiasieger von 2021 aber weiterhin nicht - entgegen des Rats vieler Experten wie beispielsweise Boris Becker. Toni Nadal, den Onkel und Ex-Erfolgscoach von Spaniens Tennis-Held Rafael Nadal, hätte Zverev zwar gerne bei den Australian Open an seiner Seite. Doch über ein paar gemeinsame Trainingstage auf Mallorca und Ratschläge aus der Ferne ging die Beziehung der beiden bislang nicht hinaus.

Beim United Cup braucht Zverev keinen Supercoach, das deutsche Team wird von seinem Trainer und Vater Alexander Zverev senior begleitet. In Sydney will er zunächst die lockere Atmosphäre genießen, ehe es wenig später beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wieder richtig ernst wird. An Sydney habe er "großartige Erinnerungen", sagte Zverev. Der deutsche Triumph 2024 beim Team-Event sei "ein ganz besonderer Moment" gewesen.

Damals hatte Zverev an der Seite der inzwischen zurückgetretenen Angelique Kerber und der Doppelspezialistin Laura Siegemund den Sieg geholt. Jetzt ist neben Siegemund auch die 23-jährige Eva Lys dabei, die bei den Frauen die Einzelmatches bestreiten dürfte. Zum deutschen Team zählt zudem auch Doppel-Spieler Kevin Krawietz.

Schwere Gruppengegner für das deutsche Team

Deutschlands Auftaktgegner am Sonntag (0.30 Uhr MEZ/Sky) sind die Niederlande. Einen Tag später wartet Polen mit den Topspielern Iga Swiatek und Hubert Hurkacz, die zuletzt zweimal in Serie im Finale standen. Steht es nach zwei Einzelmatches 1:1, fällt die Entscheidung im gemischten Doppel.

Deutschland trägt seine Gruppenspiele in der Ken Rosevall Arena von Sydney aus. Auch Perth ist ein Spielort für drei Gruppen. Die sechs Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite in der jeweiligen Stadt qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Der United Cup war für Zverev bislang ein guter Stimmungstest zu Jahresbeginn. Beim deutschen Triumph 2024 verlor er nur ein Einzelmatch. 2025 blieb er in der Gruppenphase ungeschlagen, ehe er beim Viertelfinal-Aus gegen Kasachstan verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte.