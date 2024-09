Union: CSU-Vorstand stimmt geschlossen für Merz

1 Die CSU-Spitze hat sich geschlossen hinter CDU-Chef Merz gestellt. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa

München - Wie erwartet steht die CSU-Spitze geschlossen hinter der Kanzlerkandidatur von CDU-Chef Friedrich Merz. Der Vorstand stimmte per Handzeichen geschlossen für die Personalentscheidung, auf die sich in der vergangenen Woche bereits die Chefs der beiden Schwesterparteien, Merz und CSU-Chef Markus Söder, geeinigt hatten. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen. "Ich bin da mit vollem Herzen dahinter", sagte Söder den Angaben zufolge.

Mit der demonstrativen Geschlossenheit will die CSU Merz den Rücken stärken, um die Chancen auf einen Erfolg der Union bei der Bundestagswahl am 28. September 2025 zu erhöhen. Bei der Wahl 2021 hatte es zwischen Söder und dem damaligen Kanzlerkandidaten Armin Laschet große Unstimmigkeiten gegeben, was am Ende dazu führte, dass die Union massiv an Stimmen verlor und die Chance auf den Wahlsieg verspielte.

Merz ist - wie auch alle anderen Unions-Kanzlerkandidaten vor ihm - im anstehenden Wahlkampf auf die Unterstützung von Söder und dessen CSU angewiesen.

In Umfragen liegt die Union derzeit mit Werten zwischen 32 und 35,5 Prozent weit vor allen anderen Parteien. Die drei Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP kommen zusammen nur auf 29 bis 30 Prozent, wobei die FDP in den Umfragen mit 4 Prozent sogar um ihren Wiedereinzug in den Bundestag bangen muss.