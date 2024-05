Ringelröteln gehen um - Gefahr für Ungeborene

1 Zusätzlich zum typischen Hautausschlag können bei Ringelröteln auch weitere Symptome wie Fieber, Unwohlsein oder Kopfschmerzen auftreten. Foto: Imago/Panthermedia

Die Zahl der Menschen, die sich zurzeit mit Ringelröteln infizieren, ist laut Uniklinik Tübingen ungewöhnlich hoch. Für Schwangere stellt eine Virusinfektion ein Risiko dar.











Link kopiert

Die Zahl der Menschen, die sich zurzeit mit Ringelröteln infizieren, ist nach Angaben der Universitätsklinik Tübingen ungewöhnlich hoch. Für Schwangere stellt eine Infektion ein Risiko dar. Professor Karl Oliver Kagan, Leiter der Pränatalen Medizin an der Universitäts-Frauenklinik Tübingen, warnt, dass die aktuelle Infektionswelle ungewöhnlich stark sei. Dadurch seien sehr viele Menschen erkrankt.

In die Universitäts-Frauenklinik kommen laut Kagan viele Schwangere zu Behandlungen oder Kontrollen, die sich mit den Parvovirus B19, dem Auslöser von Ringelröteln, angesteckt hätten. Wie viele Personen tatsächlich infiziert seien, könne aber nicht gesagt werden, weil nicht alle Betroffenen Symptome entwickelten.

Ansteckende Virus-Erkrankung

Ringelröteln sind sehr ansteckend. Zur Infektion kommt es durch erregerhaltige Tröpfchen, die durch Husten, Niesen oder verunreinigte Hände verteilt werden. Auch über Schmierinfektionen – gegebenenfalls sogar über Türklinken – können sich die Viren verbreiten.

Sich vor Ringelröteln zu schützen, sei allgemein schwer, erklärt Kagan. Denn Infizierte mit Ringelröteln seien bereits einige Zeit vor dem Auftreten von Symptomen ansteckend.

Was Schwangere wissen müssen

Wer als Schwangere wissen wolle, ob sie in der Vergangenheit schon mal an Ringelröteln erkrankt war und möglicherweise immun ist, könne sich testen lassen – etwa wenn Kontakt mit einer infizierten Person bestanden habe, so Kagan. Bei diesem Test wird nach Antikörpern gegen die Paroviren B19 und gegebenenfalls nach der Virus-DNA im Blut geschaut. „Der erste Ansprechpartner in der Schwangerschaft ist in jedem Fall die Frauenärztin oder der Frauenarzt.“

Bei einer Ringelröteln-Infektion der Mutter geht man Kagan zufolge davon aus, dass sich etwa zehn Prozent der Ungeborenen infizieren. Bei Schwangeren, die sich in der ersten Hälfe der Schwangerschaft angesteckt haben, sollte abgeklärt werden, ob die Infektion eine kindliche Blutarmut verursache.

Ringelröteln sind sehr ansteckend. Zur Ansteckung kommt es durch erregerhaltige Tröpfchen, die durch Husten, Niesen oder verunreinigte Hände verteilt werden. Foto: dpa/Annette Riedl

Wie eine Infektion nachgewiesen wird

Mithilfe des Ultraschalls werde die Durchblutungsgeschwindigkeit in einer Gehirnarterie gemessen. Die Untersuchung sollte einmal wöchentlich für etwa zehn Wochen durchgeführt werden. „Im Falle einer Blutarmut benötigt das Ungeborene eine Blutkonserve, die von außen über die Nabelschnur verabreicht werden kann", erläutert Kagan. Angesichts des geringen Durchmessers der Nabelschnur ist diese Therapie herausfordernd und eigentlich erst ab der 16. Schwangerschaftswoche möglich.“

Nachdem in den vergangenen Jahren kaum Transfusionen aufgrund von Ringelröteln-Infektionen in der Tübinger Frauenklinik durchgeführt werden mussten, sind es jetzt den Angaben zufolge etwa zwei pro Woche.

In den ersten Schwangerschaftswochen gibt es keine Möglichkeit, eine Infektion beziehungsweise die Blutarmut des Embryos nachzuweisen. In manchen Fällen kann im Ersttrimester-Screening in der zwölften oder dreizehnten Schwangerschaftswoche eine Blutarmut erkannt werden, für eine Bluttransfusion ist es aber dann noch zu früh. „Eine Infektion im letzten Drittel der Schwangerschaft stellt für Ungeborene in der Regel keine lebensbedrohliche Gefahr dar“, betont Kagan.

Info: Was Eltern über Ringelröteln wissen sollten

Ringelröteln

Vor allem in Winter und Frühjahr sind die Ringelröteln in den Kitas und Schulen unterwegs. Genauer gesagt: das Parvovirus B 19, das diese Erkrankung auslöst. Übertragen wird es vor allem über feine Speicheltröpfchen, die etwa durchs Husten in die Luft gelangen, wie der Kinder- und Jugendmediziner Patrick Hundsdörfer vom Helios Klinikum Berlin-Buch erklärt. Ringelröteln haben übrigens nichts mit Röteln zu tun. Was Familien noch wissen müssen:

Welche Anzeichen deuten auf Ringelröteln hin?

Typisch ist der Hautausschlag, der ein bis zwei Wochen nach Ansteckung auftritt. Erst bilden sich schmetterlingsförmige, großfleckige Rötungen auf den Wangen, wie Hundsdörfer beschreibt. Ein bis zwei Tage später sind solche Rötungen auch auf Schultern, Oberarmen, Oberschenkeln und Gesäß zu beobachten, ziehen sich mitunter wie Girlanden um die Gliedmaßen.

Wie werden Ringelröteln behandelt?

Der Hautausschlag muss in aller Regel nicht behandelt werden. Die Rötungen verblassen nach sieben bis zehn Tagen wieder und verschwinden dann, so Hundsdörfer. Hat das Kind Fieber oder klagt über Muskel- und Gelenkschmerzen, helfen Medikamente wie Ibuprofen und Paracetamol. In aller Regel verlaufen Ringelröteln bei Kindern harmlos.

Können sich auch Erwachsene anstecken?

Ja, allerdings nur, wenn sie bislang keine Ringelröteln-Infektion durchgemacht haben. 50 bis 80 Prozent der Erwachsenen hatten in ihrem Leben bereits Ringelröteln, schreibt das Portal „gesund.bund.de“. Sie sind also immun.

Wie lange dauert die Ansteckungsgefahr?

Sobald der typische Hautausschlag aufgetaucht ist, geht von der infizierten Person nur noch eine geringe Ansteckungsgefahr aus. Sie besteht vor allem in den Tagen davor – also dann, wenn die Infektion oft noch unbemerkt ist. Auch bei einer symptomfreien Infektion ist man ansteckend. Infizieren sich Erwachsene, sind die Symptome oft stärker als bei Kindern.

Wer gehört zu den Risikogruppen?

Es gibt Risikogruppen, für die Ringelröteln zum großen Problem werden können: in erster Linie sind das Schwangere, die noch nicht infiziert waren. Das Virus kann auf das ungeborene Kind übertragen werden, lebensgefährliche Schädigungen bei dessen Blutbildung drohen, wie Hundsdörfer warnt.

Wie gefährdet sind Schwangere?

Und wenn sich Schwangere unsicher sind, ob sie bereits Ringelröteln hatten? Der Immunstatus lässt sich überprüfen – mit einem Bluttest. „gesund.bund.de“ zufolge ist er für Schwangere sinnvoll, die beruflich oder privat Kontakt zu Kindern unter sechs Jahren haben. Ist das der Fall, sollten sie sich möglichst früh in der Schwangerschaft testen lassen. Hatten Schwangere, die noch keine Ringelröteln hatten, Kontakt zu einer infizierten Person, dann sollten sie sich schnell mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin in Verbindung setzen, rät Hundsdörfer.