1 Uni Stuttgart forscht an der Mobilität der Zukunft: induktive Ladestraße und selbstfahrendes Campus-Shuttle Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Bereits in einem halben Jahr soll auf dem Vaihinger Campus der Uni Stuttgart ein selbstfahrendes Shuttle die Studierenden von A nach B bringen. Es gehört zu einem Forschungsprojekt – wie auch die induktive Ladestraße.















Link kopiert

Einen Namen hat das selbstfahrende Shuttle der Uni Stuttgart schon: Uniflitzer. Das sei das Ergebnis eines Namenswettbewerbs gewesen, an dem sich mehr als 100 Uniangehörige beteiligt hätten, berichtet Manfred Wacker vom Institut für Straßen- und Verkehrswesen der Uni Stuttgart. Anlass für die Besichtigung des Shuttles war der Besuch von Staatssekretärin Elke Zimmer bei der Aktion ElectriCity auf dem Vaihinger Unicampus. Da wollte die Uni herzeigen, wie weit sie auf ihrem Weg zum autofreien und CO2-neutralen Campus bis 2030 ist. Und was in Sachen Mobilität schon geht.