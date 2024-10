Uni Hohenheim verliert beliebten Rektor: Stephan Dabbert unerwartet gestorben

1 Stephan Dabbert ist ganz unerwartet verstorben. Foto: Uni Hohenheim

Erschütterung der Universität Hohenheim: Die Hochschule verliert unerwartet ihren langjährigen Rektor. Siebenmal wurde Stephan Dabbert zum beliebtesten Uni-Rektor in Baden-Württemberg gekürt. Nun ist er nach schwerer Krankheit gestorben.











Die Universität Hohenheim hat einen schweren Verlust zu beklagen. Am 1. Oktober ist ihr langjähriger Rektor Stephan Dabbert nach einer schweren Krankheit verstorben. Der 66-Jährige stand seit 2012 an der Spitze der Hochschule, er wurde zweimal in diesem Amt bestätigt, erst im April hatte seine dritte Amtszeit begonnen.