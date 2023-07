1 Das Wohnheim an der Schwerzstraße 1 in Hohenheim ist in den 1960er Jahren gebaut worden und gilt mittlerweile als marode. Foto: Torsten Schöll

Im Treppenhaus sprudelt Wasser über die Stufen. Aus einem schadhaften Rohr schießt eine Wasserfontäne. In Duschen und an Decken wuchert der Schimmel. Zu sehen ist das alles auf Fotos und in Videos, mit denen Studenten der Universität Hohenheim die Zustände in den älteren Wohnheimen an der Schwerzstraße und im Chausseefeld dokumentiert haben.