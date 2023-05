Kreis Esslingen Telefonbetrüger zocken Senioren ab

Immer wieder geben sich Betrüger am Telefon als vermeintliche Polizisten aus oder gaukeln Notlagen von Familienangehörigen vor. In Altbach wurde ein Mann um Goldmünzen gebracht, in Neckartailfingen konnte ein Bankmitarbeiter den Betrug verhindern.