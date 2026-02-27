1 Bei dem Unglück kam ein Insasse ums Leben. Mindestens 39 wurden verletzt. Foto: Francesco Enriquez/IPA via ZUMA Press/dpa

Im Zentrum der Olympiastadt kommt eine Tram von den Schienen ab. Die Fahrt endet erst an einem Gebäude. Die Ursache muss noch ermittelt werden.











Mailand - Bei einem Straßenbahn-Unglück in Mailand ist wenige Tage nach dem Ende der Olympischen Winterspiele einer der Insassen ums Leben gekommen. Mindestens 39 Menschen wurden nach ersten Angaben der Feuerwehr in der norditalienischen Stadt verletzt. Einer davon befindet sich in einem kritischen Zustand.

Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag im Zentrum der 1,3-Millionen-Einwohner-Stadt. Aus noch ungeklärter Ursache prallte eine vollbesetzte Straßenbahn der Linie 9 gegen 16.00 Uhr an einer Kreuzung gegen ein Gebäude. Nach Angaben von Augenzeugen hätte die Tram eigentlich geradeaus fahren sollen, bog jedoch ab und entgleiste. Die Fahrerkabine wurde schwer beschädigt.

Verletzter Passagier: "Dachte, ein Erdbeben"

Zur Identität des Todesopfers und der Verletzten machten die Behörden zunächst keine genaueren Angaben. Einer der Passagiere schilderte der italienischen Nachrichtenagentur Ansa den Hergang so: "Ich dachte, das sei ein Erdbeben. Ich landete zusammen mit den anderen Passagieren auf dem Boden. Es war schrecklich."

In Mailand fanden bis zum vergangenen Sonntag zwei Wochen lang die Olympischen Winterspiele statt. Von den ausländischen Besuchern nutzten auch viele die Straßenbahnen. Zweite Gastgeberstadt war Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten. Derzeit findet in Mailand die Modewoche statt.