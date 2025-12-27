Unglück in Unterfranken: Kind wird von Radlader erfasst und stirbt

1 Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Ein drei Jahre alter Junge stirbt nach einem Unfall mit einem Radlader auf einem landwirtschaftlichen Hof in Marktheidenfeld. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.











Ein drei Jahre alter Junge ist auf einem landwirtschaftlichen Hof in Unterfranken von einem Radlader erfasst und tödlich verletzt worden. Am Steuer habe nach Erkenntnissen der Polizei ein erwachsener Verwandter des Kindes gesessen. Weitere Details zum Fahrer gab die Polizei zunächst nicht bekannt.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am frühen Nachmittag auf dem Hof in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart). Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Dreijährigen feststellen können. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft soll ein Gutachter bei der Klärung des Unfallhergangs helfen.

Die Ermittler gingen laut einem Polizeisprecher von einem Unfallgeschehen aus. Gegen den Fahrer des Radladers werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich den Angaben nach um die Familie des Kindes.