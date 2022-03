OB-Wahl in Baden-Baden Amtsinhaberin Margret Mergen erleidet Wahlschlappe

Bei der OB-Wahl in Baden-Baden hat keiner der acht Kandidaten die absolute Mehrheit errungen. Also wird am 27. März erneut abgestimmt. Pikant: Nicht mal jede vierte Stimme ging an die Amtsinhaberin.