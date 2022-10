4 Der Unfall ereignet sich in der Marquardtstraße in Plochingen. Foto: SDMG/Kohls

Am Donnerstagmittag sind bei einem Unfall mit einem Schulbus in Plochingen (Kreis Esslingen) mehrere Kinder verletzt worden. Der Busfahrer legte offenbar eine Vollbremsung ein.















Zwölf Kinder sind am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr bei einem Unfall mit einem Schulbus in der Marquardtstraße in Plochingen leicht verletzt worden. Zwei von ihnen wurden am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die Unfallursache ist noch unklar

Die Kinder erlitten den Angaben nach die Verletzungen bei einem Bremsmanöver des Busfahrers. Dieser wollte offenbar einen Zusammenstoß mit einem Motorrad verhindern. Der Fahrer des Motorrads verletzte sich nicht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.