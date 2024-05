Unglück in Oberbayern: Frau stirbt nach Sturz beim Klettern

Unglück in Oberbayern

1 Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine 55 Jahre alte Frau aus Nordrhein-Westfalen ist am Samstag in Oberbayern beim Klettern gestürzt und ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.











Eine Frau ist in Oberbayern beim Klettern gestürzt und an ihren schweren Verletzungen gestorben. Sie war zusammen mit einer Gruppe im Rahmen einer Kletterausbildung im Klettergebiet „Frauenwasserl“ bei Oberammergau unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Die 55-Jährige aus Nordrhein-Westfalen kam demnach am Samstag ohne Fremdeinwirkung zu Sturz. Auf einem Felsabsatz leiteten hinzugekommene Bergführer die Wiederbelebung der schwerst verletzten Frau ein. Trotzdem starb sie noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.