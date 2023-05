1 Der 16-Jährige wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein 16 Jahre alter Segelflugschüler stürzt bei einem Schulungsflug im Rahmen der Flugausbildung in Mannheim ab und verletzt sich schwer. Das ist bislang bekannt.















Ein 16 Jahre alter Segelflieger ist in Mannheim mit seiner Maschine abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Jugendliche bei einem Schulungsflug im Rahmen der Flugausbildung am Montagmittag zum Landeanflug angesetzt. Dabei sackte der Segelflieger plötzlich ab und berührte das Dach eines Firmengeländes. Der Segelflieger geriet in Schieflage, wodurch die linke Tragfläche ein Gebüsch touchierte und der Flieger auf der Graspiste des City Airports Mannheim abstürzte, hieß es weiter.

Durch den Absturz wurde der Schüler schwer verletzt. Zunächst lagen keine Hinweise zur Unfallursache vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 16-Jährige hatte am selben Tag bereits einen Vorbereitungsflug absolviert. Dieser war unauffällig verlaufen.