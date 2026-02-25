1 Der Arbeitskorb, der sich im Inneren einer Windenergieanlage befand, stürzte ab. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Jens Büttner

Bei einem Arbeitsunfall an einem Windrad in Südhessen sind zwei Männer in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Ein Arbeitskorb stürzte im Innern des Windrads ab.











Zwei Arbeiter sind im osthessischen Birstein im Inneren einer Windenergieanlage aus großer Höhe abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden 32 Jahre alten Männer am Morgen offenbar in einem Arbeitskorb tätig, der sich im oberen Teil des Windradturms befand. Für die beiden Monteure sei jede medizinische Hilfe zu spät gekommen, sie seien offenbar sofort tot gewesen.

Die Windenergielage zwischen den Birsteiner Ortsteilen Fischborn und Wüstwillenroth im Main-Kinzig-Kreis ist nach Polizeiangaben derzeit in Bau. Warum der Arbeitskorb in die Tiefe stürzte, war zunächst unklar. Andere Arbeiter hätten den lauten Aufschlag des Korbs gehört und den Notruf abgesetzt, der die Polizei am frühen Morgen erreichte.

Ein Gutachter solle nun den genauen Hergang und der Grund für den Unfall rekonstruieren. Parallel laufen Ermittlungen der Polizei. Neben Schutz- und Kriminalpolizei waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort.