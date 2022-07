Unglück in Frankreich am Nationalfeiertag

1 Zum Alter der durch die Feuerwerkskörper getöteten Geschwister gibt es unterschiedliche Angaben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Riccardo Fabi

Bei Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 14. Juli treffen in Frankreich am Donnerstagabend Feuerwerkskörper eine Menschenmasse. Zwei Geschwister sterben, eine Person wird schwer verletzt. Unter den Toten ist auch ein Kind.















Link kopiert

Bei einem außer Kontrolle geratenen Feuerwerk im Westen Frankreichs sind einem Medienbericht zufolge zwei Geschwister im Alter von 8 und 25 Jahren ums Leben gekommen. Zudem sei eine dritte Person schwer verletzt worden, als Feuerwerkskörper am späten Donnerstagabend in einer Menge aus Schaulustigen explodierten, berichtete der Sender France 3 Pays de la Loire. In anderen Medienberichten wurde das Alter der beiden mit 7 beziehungsweise 24 Jahren angegeben und die verletzte Person als Mitglied derselben Familie bezeichnet.

Der Vorfall ereignete sich in der Ortschaft Cholet im Département Maine-et-Loire, wo in der Nacht zum Freitag wie im Rest Frankreichs ein historisches Datum gefeiert wurde: Am 14. Juli erinnert das Land an den Sturm auf die Bastille im Jahr 1789, der als symbolischer Beginn der Französischen Revolution betrachtet wird.