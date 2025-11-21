Unglück in Baden-Württemberg: Grundschülerin wird auf Heimweg von Bus überfahren und stirbt

1 Das Mädchen starb an der Unfallstelle (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Ein Mädchen stirbt nach einem Unfall mit einem Bus im Kreis Rastatt. Krisen-Teams kümmern sich um Betroffene, die Ermittlungen laufen.











Auf dem Heimweg aus der Schule ist ein Mädchen in Ottersweier (Kreis Rastatt) von einem Schulbus überfahren worden. Die Grundschülerin sei an einem Kreisverkehr überrollt worden und noch am Ort gestorben, teilte die Polizei mit.

Das Kind sei vor dem Unfall nicht mit diesem Bus unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher. Mehrere Schulkinder hätten jedoch in dem Bus gesessen. Wie viele Fahrgäste es waren, blieb auf Nachfrage weiterhin offen. Zum genauen Alter des Mädchens äußerte die Polizei sich nicht.

Grundschülerin auf Schulweg von Bus erfasst

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch völlig unklar. Ein Sachverständiger soll dies in einem Gutachten klären. Die Polizei sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten.

Notfall-Krisen-Teams waren zur Betreuung der Betroffenen im Einsatz gewesen. Das Team in Bühl bietet den Angaben zufolge eine Nachbetreuung an für die Fahrgäste, die zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Schulbus saßen.