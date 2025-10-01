Unglück bei Kirchheim: Junger Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen nach Unfall

11 Der 18-Jährige war von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. (Symbolfoto) Foto: SDMG

Der 18-Jährige, der am Montagabend bei Kirchheim schwer mit seinem Motorrad verunglückt ist, ist am Dienstag in einer Klinik gestorben.











﻿ Der Motorradfahrer, der am Montagabend bei Kirchheim verunglückt ist, ist nach Angaben der Polizei am Dienstag im Krankenhaus gestorben.

Der 18-Jährige war am Montagabend mit seinem Leichtkraftrad in einer scharfen Linkskurve von der Klaus-Holighaus-Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei hatte er lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Im Laufe des Dienstags ist er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Nach dem Unfall am Montagabend war der 18-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen worden. Die Polizei berichtet, dass der junge Mann wohl vom Flugplatz Hahnweide in Richtung Bundesstraße unterwegs war. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr und Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung im Einsatz.