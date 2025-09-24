Unglück am Starnberger See: Opa will Spielzeugboot von Enkel aus Wasser fischen – und ertrinkt

1 Ein Senior aus Baden-Württemberg ist im Starnberger See ertrunken (Symbolbild). Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Michael Nguyen

Beim Versuch, das Spielzeugboot seines fünfjährigen Enkels aus dem Wasser zu bergen, ist ein Rentner aus Baden-Württemberg am Starnberger See ertrunken.











Beim Versuch, das Spielzeugboot seines fünfjährigen Enkelsohns aus dem Wasser zu bergen, ist ein Rentner im Starnberger See ertrunken. Der 72-jährige Baden-Württemberger hielt sich am Dienstagnachmittag mit seinem Enkel auf einem Steg im Feldafinger Gemeindeteil Garatshausen am Westufer des Sees auf, wie die bayerische Polizei in Ingolstadt mitteilte. Da das Spielzeugboot seines Enkels defekt war, begab er sich ins Wasser, kehrte aber nicht zurück.

Kurze Zeit später fanden Zeugen den leblos im Wasser treibenden Körper des Manns und brachten ihn ans Ufer. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, der Mann verstarb noch vor Ort. Das Kind wurde zunächst durch Zeugen und dann vom Rettungsdienst betreut. Schließlich wurde der Fünfjährige an Angehörige übergeben.