Unglück am Hauptbahnhof Berlin: Von ICE erfasst: Frau stirbt, Kind wird schwer verletzt

1 Am Berliner Hauptbahnhof ist eine Frau bei einem tragischen Zugunglück ums Leben gekommen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Daniel Scharinger/IMAGO/Daniel Scharinger

Eine Frau ist am Mittwochabend auf dem Berliner Hauptbahnhof von einem ICE erfasst worden. Sie starb, ein Kind wurde schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.











Eine Frau ist am Mittwochabend am Berliner Hauptbahnhof von einem ICE erfasst worden und ums Leben gekommen. Ein Kleinkind erlitt sehr schwere Verletzungen, wie Landespolizei und Bundespolizei mitteilten. Der Hintergrund war am Abend noch unklar. Ein großes Aufgebot an Polizei und Rettungskräften war vor Ort. Teile des Berliner Hauptbahnhofs wurden gesperrt. Es kam zu Verspätungen und teils auch Ausfällen.

Ein Sprecher der Berliner Polizei sagte am Abend, eine Frau sei durch einen Zug tödlich verletzt worden. Er sprach zudem von einem Kleinkind, das „erheblich“ verletzt worden sei. Wie es dazu kommen konnte, sei noch unklar. Auch zum Alter der Frau und des Kindes machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Gleise 11 bis 14 wurden gesperrt

Polizeikräfte waren vor Ort, um Augenzeugen zu befragen. Auch Videoaufnahmen sollten ausgewertet werden, wie der Sprecher der Berliner Polizei sagte. Vor dem Hauptbahnhof waren ein Rettungshubschrauber und Rettungsfahrzeuge zu sehen.

Die Feuerwehr sprach auf der Plattform X von einem tragischen Unglück am Hauptbahnhof. „Seit 18:30 sind wir mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.“ Auch Zeugen wurden betreut.

Wie die Deutsche Bahn bei X mitteilte, wurden die Gleise 11 bis 14 gesperrt. Es kam zu einigen Störungen im Regional- und Fernverkehr. Der Berliner Hauptbahnhof - ein Verkehrsknotenpunkt - wird normalerweise von bis zu 300.000 Menschen täglich frequentiert.