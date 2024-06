Unternehmenstochter heiratet Ex-Obdachlosen: Wie eine Liebe auf dem Raucherbalkon einer Psychiatrie begann

1 Drei, die offenbar aufeinander gewartet haben: Katja und Michael Richter mit Hund Eddie Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Katja und Michael Richter lernen einander in der geschlossenen Psychiatrie kennen. Heute sind die Unternehmertochter und der ehemalige Obdachlose verheiratet. Die Geschichte einer nicht alltäglichen Liebe.











Link kopiert

Pläne? Ja, jede Menge haben sie davon. Ganz private und auch solche, die anderen das Leben erleichtern sollen. So haben Katja und Michael Richter sich zum Beispiel bei einem Gartenbauverein in Stuttgart auf die Warteliste für einen Schrebergarten setzen lassen, sind Mitglieder im Verein geworden. Ein Garten, das heißt, ein Stückchen Erde bebauen, aussäen und pflanzen, hegen und pflegen und irgendwann dann hoffentlich ernten. Mehr Ankommen, Bleiben und Heimatleben geht kaum. Katja Richter sagt: „Wir wollen das einfach mal ausprobieren.“ Und ihr Mann Michael ergänzt: „Wir kennen das ja gar nicht.“ Das Radieschen aussähen und regelmäßig Rasen mähen, die Regeln im Verein. Es ist wie so vieles neu im gemeinsamen Leben, das sich in einer geräumigen Dreizimmerdachgeschosswohnung im Stuttgarter Westen abspielt und noch gar nicht so lange andauert.